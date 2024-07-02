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Кубанский депутат Госдумы рассказала о невозможности рабочей «шестидневки»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskij-deputat-gosdumy-rasskazala-o-nevozmozhnosti-rabochej-shestidnevki
Кубанский депутат Госдумы рассказала о невозможности рабочей «шестидневки»
Фото freepik.com

Шестидневная рабочая неделя противоречит Трудовому кодексу РФ.

«Мы идем последовательно в направлении прогресса, и ни в коем случае не допускаем применения агрессивных мер. В Трудовом кодексе у нас также четко прописано, что ухудшение условий труда работающих граждан не допускается», ― цитирует депутата Госдумы Светлану Бессараб 360.ru, ссылаясь на Lenta.ru.

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