Кубанский боец MMA Фролов проведет поединок против белоруса Янковского в Минске

Пятираундовый бой между Артемом Фроловым и Владиславом Янковским состоится 29 марта в рамках турнира ACA 173 в «Минск-Арене».

По словам Фролова, он изначально не знал, что его бой станет главным поединком вечера и продлится пять раундов.

«Разницы нет, на сколько раундов готовиться, на три или на пять, если максимально отдаваться в зале. Пять раундов — это сложнее в моральном плане. Это тяжелый труд. К нему надо и головой быть готовым, распределить правильно силы», — рассказал боец ММА.

Также кубанец поделился, что в период подготовки к бою спортсмены должны во много себе отказывать, соблюдать строгую диету и усиленно тренироваться. От этого копится много усталости.

«Это работа, а не хобби. Приходится стискивать зубы и искать плюсы. А плюсы — они есть. В межсезонье есть свободное время. Ты не работаешь с 7:00 до 19:00 в офисе. Бываешь дома. Проводишь время с семьей», — отметил Артем Фролов.

Подготовку к поединку Фролов провел в краснодарском «Бойцовском клубе Кузня». Оценивая своего оппонента, он отметил сильную ударную технику Владислава Янковского.

«Янковский — крепкий парень. Впереди пятираундовый бой. Надеюсь, все закончится быстрее. Я приложу к этому максимум усилий», — приводит слова Фролова RT.

Как краснодарец Артем Фролов стал бойцом ММА, можно прочитать в нашем материале.

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