Благотворительный турнир по ММА в честь героев СВО пройдет в Краснодаре

Профессиональный турнир пройдет 9 марта в 17:00 во Дворце спорта «Олимп». Вход свободный.

На соревнованиях выступят мастера спорта, профессиональные бойцы и многократные чемпионы Европы и России. Желающие с 12 лет смогут увидеть зрелищные бои и сфотографироваться со звездами российского ММА.

Организатор мероприятия — профессиональная спортивная лига по смешанным единоборствам ECF при поддержке минспорта края, администрации города, краснодарской федерации ММА, а также государственного благотворительного фонда «Защитники Отечества», сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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