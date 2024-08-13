Кубанские выпускники могут подать заявления на пересдачу ЕГЭ до 20 августа
Дополнительный период предусмотрен для выпускников 2024 года, которые не прошли ГИА-11 в основное время по уважительным причинам, были удалены с экзамена за нарушение дисциплины или получили неудовлетворительные результаты по одному или двум обязательным предметам.
Заявления на сдачу единых госэкзаменов в дополнительный период могут подать до 20 августа в своей школе как сами участники экзамена, так и их родители или законные представители. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона.
Экзамены пройдут по единому расписанию в следующие дни:
- 4 сентября: русский язык;
- 9 сентября: математика (базовый уровень);
- 23 сентября: предусмотрен резервный день для повторной сдачи одного из предметов.
Как отметила министр образования Кубани Елена Воробьева, в подготовке к ЕГЭ могут помочь педагоги и навигатор на сайте ФИПИ.
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Подробнее об организации и проведении ЕГЭ можно узнать по телефону горячей линии: +7 (918) 189-99-02, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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