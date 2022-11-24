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Кубанские врачи призвали население питаться рационально

Общество
24.11.2022 09:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-vrachi-prizvali-naselenie-pitatsya-ratsionalno
Видео канала «Кубань 24»

В рамках недели борьбы с избыточным весом специалисты дали советы по поддержанию здорового образа жизни. Медики почти единогласно признают лишние килограммы глобальной проблемой человечества.

Неправильное питание провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний и может привести к инфаркту или инсульту. Чтобы начать здоровое похудение, необходимо вести наблюдение за своим рационом.

«Наши первые действия: отказаться от сдобных и сладких продуктов, насыщенных жиров, уделить больше внимания овощам, фруктам и качественным продуктам. Можно будет вести дневник питания, где мы будем записывать все, что съели в течение дня, и затем еще будем это анализировать», — сказала врач-методист краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Екатерина Стасюк.

Для похудения необходимо потреблять в сутки определенный объем калорий. Врачи высчитывают его по индексу массы тела и уровню метаболизма. Эти показатели зависят от возраста, пола, физической активности, веса и роста. Также диетологи и эндокринологи призывают жителей края заниматься спортом.

Читайте также: диетолог рассказала, как избежать переедания.

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