Кубанские врачи призвали население питаться рационально
В рамках недели борьбы с избыточным весом специалисты дали советы по поддержанию здорового образа жизни. Медики почти единогласно признают лишние килограммы глобальной проблемой человечества.
Неправильное питание провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний и может привести к инфаркту или инсульту. Чтобы начать здоровое похудение, необходимо вести наблюдение за своим рационом.
«Наши первые действия: отказаться от сдобных и сладких продуктов, насыщенных жиров, уделить больше внимания овощам, фруктам и качественным продуктам. Можно будет вести дневник питания, где мы будем записывать все, что съели в течение дня, и затем еще будем это анализировать», — сказала врач-методист краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Екатерина Стасюк.
Для похудения необходимо потреблять в сутки определенный объем калорий. Врачи высчитывают его по индексу массы тела и уровню метаболизма. Эти показатели зависят от возраста, пола, физической активности, веса и роста. Также диетологи и эндокринологи призывают жителей края заниматься спортом.
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