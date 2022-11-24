Кубанские врачи призвали население питаться рационально

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В рамках недели борьбы с избыточным весом специалисты дали советы по поддержанию здорового образа жизни. Медики почти единогласно признают лишние килограммы глобальной проблемой человечества.

Неправильное питание провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний и может привести к инфаркту или инсульту. Чтобы начать здоровое похудение, необходимо вести наблюдение за своим рационом.

«Наши первые действия: отказаться от сдобных и сладких продуктов, насыщенных жиров, уделить больше внимания овощам, фруктам и качественным продуктам. Можно будет вести дневник питания, где мы будем записывать все, что съели в течение дня, и затем еще будем это анализировать», — сказала врач-методист краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Екатерина Стасюк.

Для похудения необходимо потреблять в сутки определенный объем калорий. Врачи высчитывают его по индексу массы тела и уровню метаболизма. Эти показатели зависят от возраста, пола, физической активности, веса и роста. Также диетологи и эндокринологи призывают жителей края заниматься спортом.

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