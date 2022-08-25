Кубанские волейболисты стали победителями первенства России
Спорт
25.08.2022 13:21
В соревнованиях принимали участие юноши и девушки до 17 лет.
Победителями стали дуэт Илья Хуторской и Антон Радюкевич. В финале они со счетом 2:0 одолели еще одну пару из Краснодарского края, Максима Варчича и Виталия Чекашова.
Бронза также у кубанцев — Владислава Киселева и Ильи Джафарова. У девушек представительницы края завоевали серебро. В решающей игре Екатерина Червонос и Анастасия Савченко уступили девушкам из Калужской области, Дарье Гордеевой и Маргарите Григорьевой.
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