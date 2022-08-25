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Кубанские волейболисты стали победителями первенства России

Спорт
25.08.2022 13:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-volejbolisty-stali-pobeditelyami-pervenstva-rossii
Видео канала «Кубань 24»

В соревнованиях принимали участие юноши и девушки до 17 лет.

Победителями стали дуэт Илья Хуторской и Антон Радюкевич. В финале они со счетом 2:0 одолели еще одну пару из Краснодарского края, Максима Варчича и Виталия Чекашова.

Бронза также у кубанцев — Владислава Киселева и Ильи Джафарова. У девушек представительницы края завоевали серебро. В решающей игре Екатерина Червонос и Анастасия Савченко уступили девушкам из Калужской области, Дарье Гордеевой и Маргарите Григорьевой.

Читайте также: сборная Краснодарского края выступит на Спартакиаде сильнейших по пляжному волейболу.

Автор:
Евгений Резник
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