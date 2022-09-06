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Кубанские волейболисты Семенов и Красильников завоевали бронзу на Кубке России

Спорт
06.09.2022 11:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-volejbolisty-semenov-i-krasilnikov-zavoevali-bronzu-na-kubke-rossii
Видео канала «Кубань 24»

На турнире в Москве дуэт Константина Семенова и Вячеслава Красильникова уступил в полуфинале московскому тандему Павла Шустрова и Алексея Гусева.

В матче за бронзу Красильников хорошо сработал в защите, Семенов радовал на блоке — 2:1. Были повержены Руслан Быканов и Александр Крамаренко из Московской области.

Впереди в пляжном волейболе у кубанских спортсменов последняя проверка перед финишем сезона. На этой неделе второй по силе паре национального рейтинга Красильникову и Семенову предстоит вновь отстаивать свои позиции. В Казани 8 сентября начинается 18 этап чемпионата страны. После него пройдет финал в Анапе.

Читайте также: сборная Краснодарского края выступит на Спартакиаде сильнейших по пляжному волейболу.

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