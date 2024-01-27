Кубанские виноделы приняли участие в ярмарке «Сделано в России» в Китае

Краевые производители вина представляют свою продукцию на ярмарке в Шэньяне. Она проходит с 27 января по 5 февраля.

Участие в выставке «Сделано в России» принимают свыше 70 отечественных компаний. Они представляют 1,4 тыс. товаров в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» является важным шагом в развитии экономических отношений между Россией и Китаем. Наши компании получат возможность продемонстрировать свою продукцию китайским потребителям и заключить новые контракты на поставку товаров. Кроме того, мероприятие позволит укрепить позиции России на международной арене», — сказала гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Ведущие российские компании АПК представляют продукты, напитки и потребтовары. Мероприятие организовал Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) при поддержке Правительства РФ и Правительства провинции Ляонин.

Ярмарка приходится на начало Китайского нового года и открывает перекрестный Год культуры России и Китая. Предполагается, что мероприятия посетят порядка 3 млн человек.

Краснодарский край представляет продукцию старейшего завода шампанских вин в Абрау-Дюрсо. Кубань является лидером по производству вина среди российских регионов. В 2023 году в крае собрали 274 тыс. т винограда и выпустили порядка 83 млн бутылок вина. В разных городах и районах работают 95 винодельческих хозяйств. Всего за последние шесть лет в крае произвели 1,5 млрд бутылок вина и шампанского.

Также в рамках ярмарки запланирована встреча с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой, выступления российских исполнителей, мастер-классы по гжельской, хохломской росписи и дегустационные шоу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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