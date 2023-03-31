Кубанские винодельни заняли восемь мест в десятке лучших винных хозяйств России

Рейтинг 50 лучших винных хозяйств России 2023 года по версии путеводителя 50 Best Tastes of Russia составили на основе результатов голосования 500 экспертов.

В опросе приняли участие российские рестораторы, сомелье и энологи. В число 50 лучших винных хозяйств вошли крупные винные бренды, а также семейные хозяйства и локальные производства из Краснодарского, Ставропольского краев, Волгоградской, Ростовской областей и республик Дагестан, Крым и Северная Осетия-Алания.

В первую десятку вошли восемь винных хозяйств Краснодарского края, а также два — из Крыма. На первом месте находится завод шампанских вин «Абрау Дюрсо» (Новороссийск). На втором винодельня «Сикоры» из хутора Семигорского (Новороссийск). Замыкает тройку лидеров винное хозяйство «Галицкий и Галицкий» из станицы Гостагаевской (Анапа).

Далее идут «Винодельня Олега Репина» (Севастополь), «Долина Лефкадия» (Краснодарский край), «Гай Кодзор» (Анапа), «Кубань-Вино» (Темрюкский район), Chateau Pinot (Новороссийск). Замыкают десятку лидеров винные хозяйства Chateau de Talu (Геленджик) и Chateau Cotes de Saint Daniel (Ялта), пишут «Ведомости».

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