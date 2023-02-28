На Кубани расширяются производственные мощности в виноделии

Компания ОАО АПФ «Фанагория» установила 10 новых емкостей для контролируемого брожения и последующего хранения вина. Каждая объемом 60 тыс. л в рамках долгосрочной программы технической модернизации производства. Инвестиции в обновление составили более 45 млн рублей.

В начале 2020 года Совет директоров винодельни утвердил «Перспективный план развития», предусматривающий приобретение нового и реконструкцию существующего оборудования, внедрение самых передовых производственных практик и мирового опыта. План направлен на обеспечение переработки до 40 тыс. т винограда в год. Общий размер капиталовложений в реконструкцию производства составляет около 850 млн рублей.

«На протяжении уже нескольких лет компания реализует стратегию по премиализации своего портфеля. И традиционно мы ориентируемся на высокое качество во всем, что делаем. Сейчас наши планы модернизации сосредоточены на том, чтобы сбалансировать возможности предприятия и планы по урожаю. Так как большие урожаи требуют больших технологических возможностей во всем — от оборудования до энергетики», — отметил генеральный директор винодельни Петр Романишин.

По итогам сезона сбора урожая в 2022 году впервые в истории кубанского предприятия на переработку было принято 46 215 360 кг винограда. Из них — более 24 тыс. т черного винограда, 21,5 тыс. т белого винограда и более 520 т розовых сортов. Рост к показателям 2021 года составил более 80%.

Новое оборудование произведено в России из нержавеющей стали AISI 304 — лучшего современного материала для производства вина. Емкости уже введены в эксплуатацию и в сезоне 2023 года будут использоваться для брожения виноградного сусла при контролируемой температуре для получения вина.