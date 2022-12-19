Кубанские вина завоевали золотые медали на международном конкурсе в Израиле
Общество
19.12.2022 13:27
Итоги винного конкурса Terravino-2022 подвели в Израиле. Россия представила 72 образца от 16 виноделен, всего участие приняли около 900 образцов со всего мира.
Первые места завоевали сладкое белое вино Chateau Tamagne Цитронный Магарача 2019 и сухое белое Aristov Рислинг 2021 производства «Кубань-Вино».
Группа международных экспертов оценивала образцы вслепую. Медали получили 30 из 72 российских вин. Серебро присуждали образцам, набравшим от 89,67 баллов, золото — 90,14 и более.
Конкурс Terravino проводится с 2006 года при поддержке World Association of Journalists and Writers Wines & Liquors (WAWWJ) и входит в десятку важнейших винных конкурсов в мире, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ООО «Кубань-Вино» и ГК «Ариант».
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