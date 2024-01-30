Кубанские вина попали в меню торжественного обеда госсовета Россия — Белоруссия

Торжественный прием, включающий обед для участников высшего госсовета союзного государства России и Белоруссии, прошел 29 января в Константиновском дворце Санкт-Петербурга.

В меню вошли форель маринованная в бруснике со сметаной, морской гребешок с цветной капустой, грибная солянка с картофельным пончиком, угольная треска с пюре из зеленого горошка, антрекот из говядины с овощами гриль, щербет из облепихи с апельсином, мусс из печеного яблока в карамели и лавандовое мороженое.

Кроме того, в меню были представлены два кубанских вина из поселка Дивноморского — белое сухое вино урожая 2021 года из винограда сортов Вионье, Совиньон блан, Рислинг и Траминер и красное сухое вино 2020 года из винограда Шираз.

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