Кубанские ученые создали инструмент для повышения эффективности ЭКО
Специалисты Кубанского государственного медицинского университета разработали зонд для точного анализа микробиома эндометрия.
Этот инструмент позволит существенно повысить результативность процедуры экстракорпорального оплодотворения. Инновационный медицинский инструмент извлекает образцы биоматериала из полости матки с полной изоляцией от внутренней микрофлоры.
Изобретение особо ценно для пациенток, планирующих беременность методом ЭКО. Устройство обеспечивает более точный анализ микробиома эндометрия, позволяет оценить его патогенное воздействие и подобрать оптимальную терапию при подготовке к экстракорпоральному оплодотворению.
После успешного тестирования и назначения индивидуального лечения большинству испытуемых удалось достичь положительного результата при проведении процедуры ЭКО.
«Внедрение новой разработки планируется к концу 2025 года. Она будет востребована в центрах репродукции и гинекологических клиниках», — написал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в Telegram.
Читайте также: резидент «Сириуса» разработал новую технологию для остановки кровотечений.