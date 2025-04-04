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Резидент «Сириуса» разработал новую технологию для остановки кровотечений

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rezident-siriusa-razrabotal-novuyu-tehnologiyu-dlya-ostanovki-krovotechenij
Резидент «Сириуса» разработал новую технологию для остановки кровотечений
Фото t.me/siriusfederal

Компания «Тил Медикал Тулс», резидент ИНТЦ «Сириус», разработала и запатентовала прототип сосудистого закрывающего устройства ArterLock, которое повысит безопасность эндоваскулярных вмешательств и ускорит восстановление пациентов.

Разработка предназначена для эффективной остановки кровотечения и ускорения реабилитации после хирургических процедур. Особенность устройства заключается в использовании биодеградируемых материалов, которые полностью растворяются в организме без необходимости последующего извлечения.

ArterLock будет применяться во время операций через бедренную артерию. Компоненты изделия обладают рентгеноконтрастностью — это обеспечивает их видимость при рентгенологических исследованиях и упрощает мониторинг процесса гемостаза.

Команда уже получила патент на изобретение и разработала прототип. На следующем этапе планируется создание опытного образца и подтверждение его функциональности.

ИНТЦ «Сириус» в настоящее время объединяет 96 высокотехнологичных организаций и молодежных стартапов, работающих над проектами в сферах искусственного интеллекта, информационных технологий, генетики, наук о жизни, когнитивных исследований и других направлений, сообщает пресс-служба ФТ «Сириус».

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