Кубанские ученые разработают водородные заправочные станции для беспилотников

Кубанские ученые разработают водородные заправочные станции для беспилотников
Работы проводят специалисты Кубанского государственного технологического университета при поддержке Кубанского научного фонда.

Команда ученых под руководством доцента кафедры технологического оборудования и систем жизнеобеспечения КубГТУ, кандидата технических наук Максима Шамарова работает над созданием водородных заправочных станций для беспилотных транспортных систем.

Водород является универсальным и экологическим энергоносителем, при сгорании которого образуется вода, что снижает уровень загрязнения окружающей среды. Сжатый водород используют в автомобилях, грузовом транспорте, в промышленности, а также в беспилотных системах различного назначения. 

Эксперты отмечают, что широкое внедрение водородной энергетики затрудняют высокая стоимость производства и сложность его хранения. Над решением этой проблемы работают ученые в рамках своего проекта.

Благодаря разработке нового компрессорного и криогенного оборудования водород станет доступнее, сообщает пресс-служба Кубанского научного фонда.

