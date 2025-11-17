Кубанские ученые разработают водородные заправочные станции для беспилотников

Работы проводят специалисты Кубанского государственного технологического университета при поддержке Кубанского научного фонда.

Команда ученых под руководством доцента кафедры технологического оборудования и систем жизнеобеспечения КубГТУ, кандидата технических наук Максима Шамарова работает над созданием водородных заправочных станций для беспилотных транспортных систем.

Водород является универсальным и экологическим энергоносителем, при сгорании которого образуется вода, что снижает уровень загрязнения окружающей среды. Сжатый водород используют в автомобилях, грузовом транспорте, в промышленности, а также в беспилотных системах различного назначения.

Эксперты отмечают, что широкое внедрение водородной энергетики затрудняют высокая стоимость производства и сложность его хранения. Над решением этой проблемы работают ученые в рамках своего проекта.

Благодаря разработке нового компрессорного и криогенного оборудования водород станет доступнее, сообщает пресс-служба Кубанского научного фонда.

