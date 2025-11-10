Технологию искусственного осязания разрабатывают ученые в «Сириусе»

Система сможет передавать тепло, текстуру и давление без хирургического вмешательства.

Исследователи Научного центра генетики и наук о жизни Университета «Сириус» работают над созданием системы искусственного осязания.

«Проект открывает путь к новому поколению нейроинтерфейсов, благодаря которым человек сможет не просто видеть и слышать цифровое пространство, но и буквально ощущать его», — сообщает пресс-служба ФТ Сириус в Telegram.

Первое такое устройство под названием «Осязайка» уже представили президенту России Владимиру Путину.

Команда под руководством Бориса Сагалаева работает над вопросом, интересующим всех нейрофизиологов — как мозг кодирует прикосновение.

«Осязайка» — это исследовательская платформа, совместимая с электроэнцефалографией и МРТ. Она позволит увидеть реакцию нейронов на искусственные стимулы. Благодаря высокочастотным электрическим импульсам ученые смогли избавить прикосновение от ощущения покалывания, характерного для традиционных электростимуляторов. Высокочастотные электрические импульсы активируют кожные рецепторы подобно настоящему касанию.

По мнению ученых, эту технологию можно будет использовать не только в медицине. Ее можно будет сделать основой для новых форм виртуальной и дополненной реальности, дистанционного обучения и промышленного управления. В будущем технологию можно будет применять для возвращения ощущения людям, потерявшим конечности.

«Если XX век научил нас передавать звук и изображение, то XXI век — это век осязания», — отметил Сагалаев.

