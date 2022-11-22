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Кубанские тхэквондисты помогли сборной России выиграть международный турнир в Ташкенте

Спорт
22.11.2022 19:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-thekvondisty-pomogli-sbornoj-rossii-vyigrat-mezhdunarodnyj-turnir-v-tashkente
Видео канала «Кубань 24»

На соревнования в неолимпийской версии МТФ приехали свыше тысячи спортсменов из 15 стран.

Среди них представители Краснодара и Успенского района. Подопечные тренеров Александра Чеботарева и Анны Катренко выиграли четыре золотые, восемь серебряных и четыре бронзовые медали. Кубанцы отличились в дисциплине туль — имитации боя с тенью, а также в спаррингах. Две золотые награды на счету Хачатура Торосянца, по одной — у Олега Баркова и Виктории Чеботаревой.

Читайте также: кубанские спортсмены на чемпионате России по тхэквондо завоевали две медали.

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