Кубанские тхэквондисты помогли сборной России выиграть международный турнир в Ташкенте

Видео канала «Кубань 24»

На соревнования в неолимпийской версии МТФ приехали свыше тысячи спортсменов из 15 стран.

Среди них представители Краснодара и Успенского района. Подопечные тренеров Александра Чеботарева и Анны Катренко выиграли четыре золотые, восемь серебряных и четыре бронзовые медали. Кубанцы отличились в дисциплине туль — имитации боя с тенью, а также в спаррингах. Две золотые награды на счету Хачатура Торосянца, по одной — у Олега Баркова и Виктории Чеботаревой.

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