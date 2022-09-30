Кубанские спортсмены на чемпионате России по тхэквондо завоевали две медали
Спорт
30.09.2022 19:49
Соревнования проходили в течение недели в столице Кабардино-Балкарии.
В весовой категории до 54 кг бронза у Артема Гончаренко из Тихорецкого района. Для него это первая награда на таком уровне.
Еще один представитель Кубани Юрий Кириченко стал третьим в весе до 87 кг. На 15 последних национальных чемпионатах краснодарец 14 раз поднимался на пьедестал.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», шесть кубанских тхэквондистов завоевали медали на международных соревнованиях в Черкесске.
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