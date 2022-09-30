Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Кубанские спортсмены на чемпионате России по тхэквондо завоевали две медали

Спорт
30.09.2022 19:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-sportsmeny-na-chempionate-rossii-po-thekvondo-zavoevali-dve-medali
Видео канала «Кубань 24»

Соревнования проходили в течение недели в столице Кабардино-Балкарии.

В весовой категории до 54 кг бронза у Артема Гончаренко из Тихорецкого района. Для него это первая награда на таком уровне.

Еще один представитель Кубани Юрий Кириченко стал третьим в весе до 87 кг. На 15 последних национальных чемпионатах краснодарец 14 раз поднимался на пьедестал.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», шесть кубанских тхэквондистов завоевали медали на международных соревнованиях в Черкесске.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
В Краснодаре на трех участках улицы Восточно-Кругликовской изменят схему движения
В Краснодаре на трех участках улицы Восточно-Кругликовской изменят схему движения
Речь Путина о присоединении Донбасса и других освобожденных территорий длилась 38 минут
Речь Путина о присоединении Донбасса и других освобожденных территорий длилась 38 минут
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
  2. Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста по делу о фейках о ВС РФ
  3. В Темрюкском районе рабочие в поле нашли «мину-лягушку» времен войны
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. В Краснодаре 5 октября включат сирены, предупреждающие об опасности
  6. Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях