Кубанские спортсмены на чемпионате России по тхэквондо завоевали две медали

Видео канала «Кубань 24»

Соревнования проходили в течение недели в столице Кабардино-Балкарии.

В весовой категории до 54 кг бронза у Артема Гончаренко из Тихорецкого района. Для него это первая награда на таком уровне.

Еще один представитель Кубани Юрий Кириченко стал третьим в весе до 87 кг. На 15 последних национальных чемпионатах краснодарец 14 раз поднимался на пьедестал.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», шесть кубанских тхэквондистов завоевали медали на международных соревнованиях в Черкесске.