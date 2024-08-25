Кубанские теннисисты завоевали медали на всероссийских соревнованиях

Посвященный памяти заслуженного тренера России Юрия Юдкина турнир прошел на базе спортивной школы № 26 в Сочи.

В соревнованиях приняли участие 60 теннисистов из 16 регионов. В одиночном разряде среди девушек чемпионкой стала Полина Никитенко из Сочи. Анастасия Лепская из Усть-Лабинска заняла третье место. В парном разряде второе место заняла теннисистка из Сочи Мария Летунова. По числу наград кубанские спортсмены уступили только теннисистам из Москвы.

По словам вице-губернатора Александра Власова, на Кубани теннисом занимаются почти 9 тыс. человек, из них 2 тыс. — профессиональные спортсмены.

«Сочинские спортсмены традиционно в числе лучших благодаря имеющейся инфраструктуре и отличной тренерской школе. В городе-курорте тренируются спортсмены различных возрастных категорий, причем многие из них становятся звездами российского и международного тенниса. Школа олимпийского резерва № 6 «Адлерская теннисная академия» является флагманом детского и юношеского тенниса на территории края», — добавим замглавы региона.

Юрий Юдкин — заслуженный тренер РСФСР, первый наставник российской теннисистки Марии Шараповой и олимпийской чемпионки 2016 года Елены Весниной. В числе его воспитанников 17 мастеров спорта. В Сочи с 1994 года проводят турниры, посвященные Юрию Юдкину, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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