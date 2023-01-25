Кубанские студенты оценили качество образования в крае на 3,8 балла

Крупный сервис по поиску работы с 9 по 20 января провел опрос ко Дню студента среди 2 тыс. 560 обучающихся в вузах и ссузах.

По результатам опроса выяснили, что полностью удовлетворены своим обучением 26% российских студентов, совсем недовольны — 6%.

Средняя оценка качества образования в российских высших и средних профессиональных учебных заведениях составила 3,6 балла из 5. Кубанские студенты оценили качество образования в среднем на 3,8 балла.

Самые высокие оценки оказались у учебных заведений Саратовской, Омской и Челябинской областей — 4,1 балла, самые низкие у Московской области — 3,3 балла.

В ходе опроса также выяснили, что на выбор направления обучения повлияли собственные интересы 72% студентов. От способностей отталкивался 51% опрошенных, от востребованности направления — 43%. Еще 21% опирался на мнение родителей или родственников при выборе профессии.

Большинство студентов и школьников довольны выбором направления — так ответили 68% респондентов. Не собирается работать по специальности 21% студентов, а найти работу по профессии планируют 68% опрошенных, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе HeadHunter Юг.

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