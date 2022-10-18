Кубанские спортсмены завоевали шесть медалей на Кубке России по пауэрлифтингу

Видео канала «Кубань 24»

В турнире в Брянске участвовали спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

Золото завоевал бронзовый призер Паралимпиады в Лондоне Владимир Кривуля. Алексей Головань из Лабинского района также завоевал золотую медаль. Оба кубанца в составе сборной России.

Успешно выступили на Кубке страны и девушки. Усть-Лабинский район может гордиться чемпионками Юлией Воронцовой и Тамарой Ивановой. Их наставник — Заслуженный тренер России Юрий Шкабарня. Серебряную медаль выиграла Тамара Бойченко из Северского района. Бронзовая награда досталась Елене Калошиной из Лабинского района.

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