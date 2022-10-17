Кубанские акробаты примут участие в командном чемпионате страны в Воронеже

Видео канала «Кубань 24»

Фавориты среди четверок — краснодарцы, воспитанники Заслуженного тренера России Виталия Шульги.

В мае они выиграли личный чемпионат страны с пятью тройными сальто — такого не делал никто в мире. Сейчас три Даниила — Леонтьев, Вютерих и Бермешев — в строю, а место Максима Машкетова занял Павел Андреев. С новым средним акробаты делают только три тройных сальто.

«Пока их не надо вставлять, потому что у нас новый партнер, он еще не совсем сработался. Но обязательно вставим, даже усложним работу. Будем делать намного сложнее элементы, чем делали раньше», — сказал чемпион России по спортивной акробатике Даниил Вютерих.

На всероссийском турнире «Две звезды» в Краснодаре в начале октября звездная четверка сенсационно стала второй в многоборье. Победил другой квартет Виталия Шульги. Роман Чернятин, Владимир Найденко, два Даниила, Гудимов и Кузьмин, сейчас тоже в Воронеже. Краснодарский край на командном чемпионате представляют четыре квартета, четыре женские пары, две тройки, по одному мужскому и смешанному тандему — всего 12 составов.

«Командный чемпионат — это всегда престижно, всегда волнительно. Собираются ребята вместе, болеют. Эти соревнования мы практически всегда выигрываем. Редко когда занимаем второе место. Поэтому и в этот раз мы надеемся, что победим», — поделилась директор СШОР Краснодарского края имени Казаджиева Ирина Гаврик.

Последний день командного чемпионата России — 22 октября. Это предпоследний крупный старт в году. В ноябре лучшие кубанские акробаты отправятся в Великий Новгород на Кубок страны.

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