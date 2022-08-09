Кубанские спортсмены завоевали награды Кубка России в олимпийских классах яхт

Видео канала «Кубань 24»

В Санкт-Петербурге завершился четвертый заключительный этап национального турнира.

Уроженец Геленджика Денис Грибанов в экипаже с москвичкой Алисой Кирилюк стали первыми в классе 470. Бронза у кубанского дуэта Анастасии Филоновой и Данилы Похлебаева.

На дистанции парусных досок IQFoil серебряную медаль заслужил сочинец Александр Аскеров. Его землячка Полина Фирсова заняла второе место среди девушек.

Из Санкт-Петербурга кубанские яхтсмены увезут не только медали, но и воспоминания о погодных условиях.

«Необычный получился этап. Жаркий и по накалу, и по погоде. Столько ожидания на берегу. Это, конечно, такое впервые в Санкт-Петербурге, чтобы у нас гонщики по три дня сидели и ждали ветра. Из-за отсутствия ветра мы не смогли провести достаточное количество гонок. Но за последние два дня все-таки с этим ураганом мы нагнали нашу программу», — рассказал главный судья соревнований Владимир Комель.

По итогам всех четырех этапов переходящий кубок в классе 470 отправляется в Сочи, лидеры турнира — экипаж Михаила Саховского и Екатерины Столбневой. Также еще один кубок в классе IQFoil уезжает к сочинке Полине Фирсовой, занявшей первое место по сумме трех этапов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Санкт-Петербурге на Кубке России в олимпийских классах яхт выступают 22 кубанских спортсмена.