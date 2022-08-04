Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Санкт-Петербурге на Кубке России в олимпийских классах яхт выступают 22 кубанских спортсмена

Спорт
04.08.2022 11:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sankt-peterburge-na-kubke-rossii-v-olimpijskih-klassah-yaht-vystupayut-22-kubanskih-sportsmena
Видео канала «Кубань 24»

Кубанские яхтсмены продолжают бороться за Кубок России. В Санкт-Петербурге проходит четвертый заключительный этап национального турнира в олимпийских классах яхт.

Уже в первый гоночный день Финский залив показал свой характер, борьба на воде получилась интересной.

«Был такой хороший насыщенный день и по ветровым условиям, и по дождю. Все досталось сегодня гонщикам. Они и напились, и наелись балтийской воды. Так что завтра будем продолжать», — сказал главный судья соревнований Владимир Комель.

«Это Финский залив. Иногда он бывает суровый, иногда солнечный, яркий и праздничный. Поэтому акватория интересная. Борьба, думаю, будет упорная», — отметил президент Всероссийской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев.

Пока в упорной борьбе лучшие промежуточные результаты показал уроженец Геленджика Денис Грибанов. В паре с Алисой Кирилюк из Москвы он идет первым в классе 470. На дистанции парусных досок IQFoil в мужском дивизионе сочинец Александр Аскеров борется за серебро.

Гонки продлятся до 7 августа. В итоге станут известны не только победители и призеры финала Кубка России. На кону также место в сборной страны и возможность получить путевку на главную регату лета — Спартакиаду сильнейших.

Читайте также: в Краснодаре прошли городские соревнования по парусному спорту, посвященные Дню ВМФ.

Автор:
Наталья Баранова
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Краснодаре произошел крупный пожар в заброшенном двухэтажном доме
  3. В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях