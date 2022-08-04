В Санкт-Петербурге на Кубке России в олимпийских классах яхт выступают 22 кубанских спортсмена
Кубанские яхтсмены продолжают бороться за Кубок России. В Санкт-Петербурге проходит четвертый заключительный этап национального турнира в олимпийских классах яхт.
Уже в первый гоночный день Финский залив показал свой характер, борьба на воде получилась интересной.
«Был такой хороший насыщенный день и по ветровым условиям, и по дождю. Все досталось сегодня гонщикам. Они и напились, и наелись балтийской воды. Так что завтра будем продолжать», — сказал главный судья соревнований Владимир Комель.
«Это Финский залив. Иногда он бывает суровый, иногда солнечный, яркий и праздничный. Поэтому акватория интересная. Борьба, думаю, будет упорная», — отметил президент Всероссийской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев.
Пока в упорной борьбе лучшие промежуточные результаты показал уроженец Геленджика Денис Грибанов. В паре с Алисой Кирилюк из Москвы он идет первым в классе 470. На дистанции парусных досок IQFoil в мужском дивизионе сочинец Александр Аскеров борется за серебро.
Гонки продлятся до 7 августа. В итоге станут известны не только победители и призеры финала Кубка России. На кону также место в сборной страны и возможность получить путевку на главную регату лета — Спартакиаду сильнейших.
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