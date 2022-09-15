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Кубанские спортсмены завоевали 31 медаль на первенстве мира по универсальному бою

Спорт
15.09.2022 10:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-sportsmeny-zavoevali-31-medal-na-pervenstve-mira-po-universalnomu-boyu
Видео канала «Кубань 24»

На турнир в Сочи приехали 500 атлетов из 8 стран. Россияне победили в командном зачете, также в тройку лучших вошли сборные Таджикистана и Узбекистана.

У представителей Краснодарского края по 8 золотых и серебряных, а также 15 бронзовых наград. Медали турнира отправились в Краснодар, Армавир, Абинский и Выселковский районы.

Кубань уже во второй раз приняла первенство мира по универсальному бою. В прошлом году оно прошло в Анапе.

Читайте также: в Сочи завершился чемпионат России по многоборьям.

Автор:
Максим Герасин
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