Кубанские спортсмены завоевали 31 медаль на первенстве мира по универсальному бою
Спорт
15.09.2022 10:43
На турнир в Сочи приехали 500 атлетов из 8 стран. Россияне победили в командном зачете, также в тройку лучших вошли сборные Таджикистана и Узбекистана.
У представителей Краснодарского края по 8 золотых и серебряных, а также 15 бронзовых наград. Медали турнира отправились в Краснодар, Армавир, Абинский и Выселковский районы.
Кубань уже во второй раз приняла первенство мира по универсальному бою. В прошлом году оно прошло в Анапе.
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