Кубанские спортсмены завоевали 31 медаль на первенстве мира по универсальному бою

Видео канала «Кубань 24»

На турнир в Сочи приехали 500 атлетов из 8 стран. Россияне победили в командном зачете, также в тройку лучших вошли сборные Таджикистана и Узбекистана.

У представителей Краснодарского края по 8 золотых и серебряных, а также 15 бронзовых наград. Медали турнира отправились в Краснодар, Армавир, Абинский и Выселковский районы.

Кубань уже во второй раз приняла первенство мира по универсальному бою. В прошлом году оно прошло в Анапе.

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