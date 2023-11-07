Кубанские спортсмены завоевали 14 медалей на Кубке России по плаванию ПОДА

Кубанские спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) завоевали 14 медалей на Кубке России по плаванию. В копилке края стало больше золотых, серебряных и бронзовых медалей.

Соревнования прошли в городе Раменское Московской области, в нем приняли участие атлеты из 37 регионов России. Лучшими стали представители Краснодарского края: Наталья Павлюкова из Славянского района завоевала две золотые, две серебряные и одну бронзовую награду, Юлия Шишова из Анапы — три бронзовые медали в плавании вольным стилем на разные дистанции.

По две награды завоевали краснодарец Максим Бородаев и Михаил Лотков из Славянского района. В дистанции 100 метров 3-е место заняли Юлия Смирнова из Горячего Ключа, а 50 метров вольным стилем — бронза у Андрея Летушко из Славянского района.

Заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов отметил, что сейчас на Кубани развиваются адаптивные виды спорта, активнее всего — бочча, гребля на байдарках и каноэ, легкая атлетика и другие. Ими в регионе занимаются более 17 тыс. человек с поражением опорно-двигательного аппарата, из них 120 — входят в состав сборных Российской Федерации.

«Наши спортсмены показали хорошую результативность. В дисциплине спорта плавание ПОДА представители Кубани регулярно проходят отбор в национальную сборную и завоевывают награды как всероссийских, так и международных турниров», — добавил министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко.

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