Кубанские спортсмены завоевали 11 медалей на первенстве России по триатлону

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соревнования проходили в Казани. В них приняли участие более 300 спортсменов со всей России в возрасте от 13 до 17 лет.

Юные спортсмены выявляли лучших в командной эстафете и дисциплинах триатлон-спринта. По итогам соревнований представители Краснодарского края завоевали 11 медалей: 6 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую.

«Поздравляю кубанских спортсменов и тренеров с отличным результатом на первенстве России. В Краснодарском крае этим видом спорта занимаются более 1 тыс. человек, а пятеро входят в состав спортивной сборной команды РФ по триатлону», — сказал вице-губернатор Кубани Александр Власов.

Президент федерации триатлона России Ксения Шойгу вручила «золотой велосипед» лидеру сборных Краснодарского края и России Дмитрию Карпееву , сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: кубанские спортсмены завоевали пять медалей на первенстве России по легкой атлетике U18.