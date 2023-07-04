Кубанские спортсмены привезли 27 медалей с чемпионата России по гребле в Москве

Гребцы завоевали 15 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей.

В состязаниях по гребле на байдарках и каноэ приняли участие свыше 300 гребцов из 30 регионов. От Краснодарского края отправились 20 спортсменов. Соревнования проводились на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 м в одиночных, двухместных и четырехместных экипажах.

Вице-губернатор Кубани Александр Власов поздравил гребцов с хорошим результатом, а также отметил, что кубанские спортсмены каждый год завоевывают сотни медалей в этом виде спорта.

«Греблей на байдарках и каноэ в нашем регионе занимаются свыше 1,5 тыс. человек, в том числе более 1 тыс. спортсменов под руководством 48 тренеров на базе 8 спортивных отделений», — отметил Власов.

Развитию и прочей поддержке гребли на байдарках и каноэ на Кубани способствуют Центр олимпийской подготовки и краевая федерация по этому виду спорта. В состав спортивной сборной команды РФ по гребле каждый год включают свыше 20 спортсменов из Краснодарского края. На кубани проводят не менее 6 краевых соревнований и не менее 10 соревнований всероссийского уровня.

«На чемпионате спортсмены поставленную задачу выполнили. Особенно порадовали гребцы, для которых выступление на турнире подобного уровня стало не только дебютным, но еще и победным», — подчеркнул министр физической культуры и спорта края Серафим Тимченко.

Также министр сообщил, что впереди у спортсменов подготовка к «Кубку Доброй Воли».

По результатам чемпионата из победителей и призеров сформируют национальную сборную для участия в международных соревнованиях «Кубок Доброй Воли», которые пройдут в Москве с 29 августа по 2 сентября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: городские состязания по триатлону пройдут в Краснодаре 1 июля