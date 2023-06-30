Городские состязания по триатлону пройдут в Краснодаре 1 июля

Чемпионат и первенство состоятся на улице Железнодорожной, 49 и улице Красной, 192. Вход свободный.

В чемпионате примут участие атлеты от 18 лет. Спортсмены должны будут пробежать 2 км, проплыть 300 м, а также проехать на велосипеде 8 км. По результатам соревнований отберут спортсменов для участия в краевом чемпионате и первенстве по триатлону, которые состоятся 5-7 июля в Курганинске.

В первенстве поучаствуют спортсмены в возрасте от 10 до 19 лет. Атлетам нужно проплыть дистанцию в 150 м, преодолеть 4 км и пробежать 1 км.

«Триатлон — сложный вид спорта, который требует от атлетов разносторонних навыков, а также хорошей физической подготовки, выносливости и железной силы воли. Победа в этом виде спорта на любом уровне очень ценна. Будем болеть за наших спортсменов», — цитирует директора департамента по физической культуре и спорту Бориса Тихоненко пресс-служба администрации Краснодара.

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