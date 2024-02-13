Кубанские спортсмены посетили школу для детей с нарушениями зрения

Олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, председатель Олимпийского совета Краснодарского края Ирина Караваева, игроки пляжного футбольного клуба «Краснодар-ЮМР» Ратмир Булатов, Сергей Резник и Максим Беличенко посетили специальную школу № 91 в Краснодаре.

В школе учатся более 130 детей с нарушениями зрения. Ирина Караваева и футболисты рассказали детям о любимых видах спорта, о качествах, которыми должны обладать спортсмены, о своих победах и поражениях. Каждый спортсмен поделился с детьми своей историей о пути к достижениям.

«На Кубани очень большая и дружная спортивная семья. Мы с большим удовольствием и ответственностью принимаем участие в таких мероприятиях. Они особенно важны для социализации ребят с ограниченными возможностями здоровья. Дети – наше богатство, наша надежда и будущее России. Нам важно передать ребятам веру в себя через любовь к спорту», — отметила Ирина Караваева.

Спортсмены сыграли с детьми в настольный теннис, раздали автографы и сфотографировались на память. Школе передали новый спортивный инвентарь.

По словам вице-губернатора Александра Власова, детям с ограничениями здоровья важны подобные встречи и мероприятия, когда известные и титулованные спортсмены, победители и призеры различных всероссийских соревнований поддерживают их, уделяют им внимание. Замглавы региона отметил, что на Кубани более 100 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья регулярно занимаются спортом.

Встреча состоялась в рамках социального проекта «Мы вместе» при поддержке Олимпийского совета региона, ПФК «Краснодар-ЮМР» и краевого отделения Федерации спортивных журналистов России. Проект мотивирует на занятия физкультурой и спортом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в городах и станицах Краснодарского края пройдет фестиваль по боевому самбо.