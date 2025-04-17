Кубанские спасатели приняли участие в соревнованиях в Новороссийске

В соревнованиях приняли участие 10 команд по три человека в каждой — они проходили сложнейшую дистанцию. По легенде, специалистам было необходимо спасти двух пострадавших и потушить очаг возгорания.

«Самые тяжелое было бороться с абсолютной дезориентацией. Помимо того, что ты должен спастись сам, нужно держать в голове товарищей, оказавшихся в такой же ситуации, и пострадавшего, которому нужно помочь», — поделился сотрудник пожарно-спасательной части № 8 Новороссийска Григорий Бехтенев.

Работа пожарных осуществляется в разных условиях. Иногда тушение огня переходит в настоящую борьбу на выживание, и помощь может потребоваться самим специалистам. Благодаря таким соревнованиям пожарные отрабатывают свое мастерство во всех направлениях.

Читайте также: в закрытом аэропорту Краснодара отработали тушение пассажирского самолета.