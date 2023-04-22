Кубанские СМИ и предприниматели собрали гумпомощь для интернатов ЛНР
Гуманитарную помощь с Кубани привезли в Антрацитовскую и Перевальскую школы-интернаты, а также в Алчевский центр временного содержания несовершеннолетних.
Груз в ЛНР доставили региональное отделение Союза журналистов и редакция «Голоса правды».
Для сбора помощи объединились восемь кубанских СМИ, а также предприниматели и жители нескольких районов Краснодарского края.
В Антрацитовскую школу-интернат отвезли яблоки, апельсины, бананы, выпечку, конфеты, велосипеды, самокаты, настольные игры и наборы для творчества. В Перевальскую — тоже доставили продукты, но еще и три ноутбука — от «Голоса правды», коллектива ГТРК «Кубань» и руководителя департамента информационной политики Краснодарского края Галины Жуковой. Предприниматели передали большой надувной бассейн и самокаты. Коллектив МТРК «Краснодар» отправил велосипеды.
В Алчевский центр кубанские журналисты доставили канцтовары, игрушки и сладости, собранные родителями и школьниками станицы Марьянской. Редакции Северского и Абинского районов передали рис, картофель, овощи и фрукты. Газета «Моя околица» — освященный шоколад и еще много сладостей.
Преподаватели кафедры истории и правового регулирования массовых коммуникаций КубГУ и коллективы изданий «Кубанские новости» и «Заря Кубани» собрали 150 кг апельсинов и 50 кг бананов для всех трех учреждений. Помогли также предприниматели и фермеры Красноармейского и Брюховецкого районов, сообщает пресс-служба Союза журналистов Кубани.
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