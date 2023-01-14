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Кубанские школьники на «Уроках цифры» узнают о технологиях, которые прогнозируют погоду

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-shkolniki-na-urokah-tsifry-uznayut-o-tehnologiyah-kotorye-prognoziruyut-pogodu
Кубанские школьники на «Уроках цифры» узнают о технологиях, которые прогнозируют погоду
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С 16 января по 5 февраля для школьников проведут «Уроки цифры», где детям расскажут об IT-профессиях в метеорологии, о современных технологиях, способах вычисления и многом другом.

Заниматься дети могут в любое время: в школе или дома на сайте проекта. Урок длится от 10 минут до получаса.

«Уроки цифры» — это интерактивные занятия, которые разрабатывают ведущие российские технологические компании. Это не сухая теория, а решение реальных задач в игровой форме. На этот раз школьников познакомят с процессами измерения, анализа и прогнозирования атмосферных явлений с помощью технологий. Уверен, ребятам будет интересно», — рассказал руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

Всероссийский образовательный проект реализуют в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Урок разработали специалисты Минцифры РФ совместно с Минпросвещения, АНО «Цифровая экономика» и компанией «Яндекс».

Читайте также: в Краснодаре школьники создавали музыкальные композиции в рамках «Урока цифры».

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