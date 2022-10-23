Кубанские школьники могут пройти профориентационные пробы в Краснодаре
Проверить профессиональную ориентацию школьники могут в парке «Россия — моя история» на улице Конгрессной, 2. Там в рамках федерального проекта «Билет в будущее» стартовала мультимедийная выставка «Лаборатория профессий».
В течение полутора месяцев учащиеся 6-11 классов смогут получить информацию о наиболее востребованных профессиях. На выставке школьники узнают об устройстве рынка труда и системе профессионального образования. Они смогут открыть для себя более 400 профессий в познавательном и игровом формате с помощью мультимедийных технологий.
На выставке школьники могут проверить знания в девяти профессиональных сферах: «здоровой», «безопасной», «индустриальной», «умной», «деловой», «аграрной», «комфортной», «креативной» и «социальной».
Мероприятие по профессиональной ориентации ориентировано на организованные группы, которые заранее регистрирует регоператор, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в финал конкурса «Большая перемена» вышли 79 школьников из Краснодарского края.
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- Экс-мэр Краснодара рассказал, как проходит подготовку к СВО на полигоне
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- ФК «Краснодар» в гостях обыграл «Пари НН» со счетом 2:0
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины