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Кубанские школьники могут пройти профориентационные пробы в Краснодаре

Общество
23.10.2022 11:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-shkolniki-mogut-projti-proforientatsionnye-proby-v-krasnodare
Кубанские школьники могут пройти профориентационные пробы в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Проверить профессиональную ориентацию школьники могут в парке «Россия — моя история» на улице Конгрессной, 2. Там в рамках федерального проекта «Билет в будущее» стартовала мультимедийная выставка «Лаборатория профессий».

В течение полутора месяцев учащиеся 6-11 классов смогут получить информацию о наиболее востребованных профессиях. На выставке школьники узнают об устройстве рынка труда и системе профессионального образования. Они смогут открыть для себя более 400 профессий в познавательном и игровом формате с помощью мультимедийных технологий.

На выставке школьники могут проверить знания в девяти профессиональных сферах: «здоровой», «безопасной», «индустриальной», «умной», «деловой», «аграрной», «комфортной», «креативной» и «социальной».

Мероприятие по профессиональной ориентации ориентировано на организованные группы, которые заранее регистрирует регоператор, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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