Кубанские семьи в 2022 году получили выплаты на 10 млрд рублей

Ежемесячные выплаты на детей семьям выплачивают в рамках национального проекта «Демография».

За 11 месяцев ушедшего года семьи из Краснодарского края получили государственную поддержку на общую сумму более 10 млрд рублей. Ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка в размере 12,9 тыс. рублей в 2022 году получили более 63 тыс. семей региона. На эти цели направили более 6 млрд рублей.

В рамках нацпроекта «Демография» свыше 9,5 тыс. многодетных семей Кубани получили уведомления о предоставлении краевого материнского капитала. Из них около 6 тыс. семей уже воспользовались этой поддержкой.

Краевую выплату на третьего или последующих детей в прошлом году получили 32 тыс. 588 кубанских семей. Родителям направили более 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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