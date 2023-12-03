Кубанские самбисты завоевали пять медалей на Кубке России

Соревнования прошли в городе Кстово Нижегородской области. В числе наград кубанских спортсменов две золотые и три серебряные медали.

В Кубке России по самбо состязались более 500 человек в различных весовых категориях среди мужчин и женщин из разных регионов России.

«По итогам Кубка России, несмотря на сильнейшую конкуренцию, кубанские спортсмены продемонстрировали достойный результат, завоевав пять медалей, в том числе две золотые и три серебряные», — сказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов

Он также отметил, что самбисты боролись не только за национальный кубок, но и за путевку на чемпионат мира в составе национальной сборной России. Чемпионат мира пройдет в 2024 году в Кыргызстане.

Среди кубанских самбистов лучшие результаты показали Эдуард Мурадян из Армавира в весовой категории 58 кг и Владимир Мнацаканян из Курганинска в категории 64 кг. Они получили золото и стали обладателями национального кубка. В категории 58 кг второе место занял Харун Тлишев из Армавира. В категории 53 кг серебро получил Артуш Хачатурян. Еще одно серебро взял Аслан Абазов из Армавира в категории 88 кг, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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