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Кубанские самбисты на Кубке России выиграли четыре медали

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-sambisty-na-kubke-rossii-vyigrali-chetyre-medali
Видео канала «Кубань 24»

Соревнования проходили в городе Кстово Нижегородской области.

Лучший результат показал Малик Гаджимурадов. Родился в Дагестане, переехал с родителями в Калининский район, сейчас тренируется в Курганинске. Главное достижение в карьере Малика — второе место на первенстве Европы. Помимо серебра Гаджимурадова у краевой команды три бронзы. В классической версии самбо медали завоевали Александра Акулина из Армавира и сочинец Вартан Хачатрян, в боевой — третьим стал краснодарец Гаджимурад Баширов.

Читайте также: в Армавире прошел краевой турнир в честь Всероссийского дня самбо.

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