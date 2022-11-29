Кубанские самбисты на Кубке России выиграли четыре медали
Спорт
29.11.2022 19:26
Соревнования проходили в городе Кстово Нижегородской области.
Лучший результат показал Малик Гаджимурадов. Родился в Дагестане, переехал с родителями в Калининский район, сейчас тренируется в Курганинске. Главное достижение в карьере Малика — второе место на первенстве Европы. Помимо серебра Гаджимурадова у краевой команды три бронзы. В классической версии самбо медали завоевали Александра Акулина из Армавира и сочинец Вартан Хачатрян, в боевой — третьим стал краснодарец Гаджимурад Баширов.
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