В Армавире прошел краевой турнир в честь Всероссийского дня самбо
В Армавире масштабно отметили Всероссийский день самбо. На краевой турнир собрались 170 человек из 14 районов Кубани.
Соревновались 11- и 12-летние самбисты в 10 весовых категориях. Самый легкий вес — до 31 кг. Самый тяжелый — свыше 65.
«Самбо — это моя жизнь. Я люблю самбо, дзюдо, борьбу. Меня отвели на борьбу в 4 года, и сейчас я занимаюсь ей 8 лет. Все хорошо у меня», — поделился участник краевого турнира по самбо Руслан Цинк.
«Самбо люблю за то, что это очень разнообразный вид борьбы. Можно делать разные броски», — сказал участник краевого турнира по самбо Арсений Тесликов.
«Меня влюбило самбо бросками, техникой. Еще я захотел получить медаль и поэтому пошел на самбо», — рассказал участник краевого турнира по самбо Семен Новиков.
Всероссийский день самбо в России отмечается с 2008 года. Вместе с армавирским турниром соревнования прошли еще в двух городах края — в Сочи и Новороссийске.
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