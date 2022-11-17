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В Армавире прошел краевой турнир в честь Всероссийского дня самбо

Спорт
17.11.2022 19:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-proshel-kraevoj-turnir-v-chest-vserossijskogo-dnya-sambo
Видео канала «Кубань 24»

В Армавире масштабно отметили Всероссийский день самбо. На краевой турнир собрались 170 человек из 14 районов Кубани.

Соревновались 11- и 12-летние самбисты в 10 весовых категориях. Самый легкий вес — до 31 кг. Самый тяжелый — свыше 65.

«Самбо — это моя жизнь. Я люблю самбо, дзюдо, борьбу. Меня отвели на борьбу в 4 года, и сейчас я занимаюсь ей 8 лет. Все хорошо у меня», — поделился участник краевого турнира по самбо Руслан Цинк.

«Самбо люблю за то, что это очень разнообразный вид борьбы. Можно делать разные броски», — сказал участник краевого турнира по самбо Арсений Тесликов.

«Меня влюбило самбо бросками, техникой. Еще я захотел получить медаль и поэтому пошел на самбо», — рассказал участник краевого турнира по самбо Семен Новиков.

Всероссийский день самбо в России отмечается с 2008 года. Вместе с армавирским турниром соревнования прошли еще в двух городах края — в Сочи и Новороссийске.

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