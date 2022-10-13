Кубанские рисоводы передали участникам СВО два квадрокоптера и военное снаряжение

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Об этом 13 октября сообщил глава Северского района Андрей Дорошевский. По его словам, сотрудники компании «Агрофирма Кубань» решили поддержать участников специальной военной операции.

Комбайнеры решили купить на свои деньги квадрокоптер и отправить его на передовую. Летальный аппарат стоит около 500 тыс. рублей. Собранных денег оказалось недостаточно.

Об сборе средств на помощь военным на предприятии узнал учредитель фирмы Андрей Куемжиев. Он поддержал механизаторов и выделил дополнительные средства.

«В итоге купили и отправили в зону СВО не один, а два квадрокоптера. Еще и на шлемы с бронежилетами хватило. Такие вот у нас рисоводы», — написал Дорошевский в Telegram.

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