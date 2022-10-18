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Кубанские промпредприятия могут предложить свой список выставок для участия в 2023 году

Экономика
18.10.2022 20:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-prompredpriyatiya-mogut-predlozhit-svoj-spisok-vystavok-dlya-uchastiya-v-2023-godu
Кубанские промпредприятия могут предложить свой список выставок для участия в 2023 году
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Промышленные предприятия Краснодарского края могут принять участие в формировании перечня отраслевых выставок на следующий год. Опрос проводит Фонд развития промышленности региона.

В результате специалисты составят список выставок, на которых в 2023 году будут размещать коллективные стенды Кубани. Шорт-лист по итогам опроса предприятий утвердит департамент промышленной политики региона. Исполняющий обязанности руководителя краевого ведомства Владимир Мостовой рассказал, что в перечень войдут наиболее перспективные площадки с точки зрения продвижения промышленной продукции и развития кооперации предприятий.

По итогам прошлогоднего опроса в список попало 50 промышленных выставок. С начала 2022 года в них приняли участие более 240 предприятий Краснодарского края. В общей сложности они заключили более 900 контрактов на 4,4 млрд рублей.

Стенды Краснодарского края устанавливают на профильных выставках при содействии Фонда развития промышленности региона.

«Экспозиции Кубани на отраслевых выставках оформляются в едином стиле. На таких площадках предусмотрены индивидуальные рабочие пространства с учетом размеров экспонатов предприятий-участников. Презентация продукции для производителей бесплатная», — отметил директор краевого ФРП Дмитрий Цаплев.

Предложения от предприятий, в каких выставках они хотели бы принять участие в составе делегации Кубани, будут принимать до 7 ноября. Их можно направить на фирменном бланке компании на почту: [email protected] либо пройти опрос по ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани при поддержке краевого Фонда развития промышленности откроют новые производства.

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