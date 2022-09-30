Кубанские производители зерна дополнительно получат от государства 713,8 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего на возмещение части затрат аграриев на реализацию и производство зерновых культур российским регионам дополнительно выделят 10 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Эти средства выделили из резервного фонда Правительства. Их направят в 64 региона РФ. Региональные власти перечислят выделенные деньги местным сельскохозяйственным предприятиям. Благодаря господдержке аграрии смогут компенсировать до 50% затрат на реализацию и производство пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы.

Согласно документу, Краснодарскому краю на возмещение затрат производителей зерна Правительство выделило 713 млн 820 тыс. 300 рублей.

«Рассчитываем, что такое решение поможет агропромышленному комплексу и дальше показывать впечатляющие результаты, давая нашим гражданам возможность приобретать качественные российские продукты питания», – сказал Мишустин.

Премьер-министр РФ подчеркнул, что в Правительстве понимают возможные риски снижения закупочных цен на зерно и увеличение издержек сельхозпроизводителей на фоне нестабильной ситуации на рынке. По его мнению, выделенные на поддержку средства позволят повысить рентабельность хозяйств.

Мишустин также отметил, что производство зерновых является одним из стратегических направлений продовольственной безопасности для России, сообщает пресс-служба Правительства России.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, что всего на поддержку производителей зерна регион получит от государства 1,5 млрд рублей.

«Первый транш в 728 млн мы уже получили. Оставшиеся почти 714 млн рублей поступят в ближайшее время. Они помогут поддержать производителей зерна. Средства пойдут на компенсацию практически половины затрат на выращивание и реализацию пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы», – Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что на субсидии могут претендовать только те аграрии, которые работают в федеральной информационной системе «Зерно».

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