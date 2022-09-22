Кубанские производители мебели и обоев участвуют в выставке в Екатеринбурге

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Выставка готовой мебели и оборудования для лесопереработки, деревообработки, а также материалов для мебельного производства «Мебель & Деревообработка Урал» проходит с 22 по 24 сентября.

Семь предприятий Краснодарского края представляют свою продукцию на выставке. Стенд региона организовали департамент промышленной политики и Фонд развития промышленности края. Кубанские производители привезли мебель для гостиниц, мягкую мебель, столовые группы, матрасы, стулья и фактурные обои, которые выпускают под торговыми марками AVA Massiv, Verol, «Романов-Мебель», Milana Group, Strong, фабрика мебели «Отельру.рф» и «Фабрика Ангажемент».

«Наши производители поставляют мебель ведущим компаниям гостинично-ресторанного бизнеса Краснодарского края. Сегодня они вышли на уральский рынок с конкурентоспособными предложениями, способными в полном объеме заменить ушедшие с российского рынка бренды», — сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Владимир Мостовой.

В этом году на выставке представлено более 100 компаний из России, Белоруссии, Китая и Турции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Подать заявку на участие в экспозициях на подобных отраслевых международных и всероссийских выставках можно на сайте Фонда развития промышленности региона или по телефонам: 8(861) 205-44-09, 8-800-500‑27‑28.

Читайте также: кубанские производители сельхозтехники представили продукцию на выставке в Ставрополье.