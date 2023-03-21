Кубанские производители бытовой химии и косметики представили свою продукцию на специализированной выставке

В Москве с 21 по 23 марта на одной площадке пройдут сразу три специализированных выставки ChemiCos, BeautyChemiCos и ChemiCos Industry 2023, на которых будет приставлена продукция производителей профессиональной и бытовой химии, косметики и парфюмерии, средств гигиены, сырья и ингредиентов, а также оборудования и упаковки.

На коллективном стенде Краснодарского края, который организовали министерство промышленной политики и Фонд развития промышленности региона, представлены шесть ведущих предприятий Кубани.

«В нашем крае отрасль химпрома находится на экономическом подъеме. По итогам прошлого года объем отгрузки химических веществ и продуктов вырос в полтора раза. Сегодня в регионе уже работает более 50 производителей такой продукции, включая косметику и парфюмерию. Предприятия располагают дополнительными мощностями и для контрактного производства», — сказал министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько.

Машиностроительная компания «Металлстроймаш» представила на вставке разработки и технологическое оборудование, в том числе для оснащения фармацевтических и косметических производств «под ключ». Производитель целлюлозно-бумажной продукции «Кубань-Папир» демонстрирует линейку санитарно-гигиенических средств, а также эко-ориентированную продукцию из восстановленного целлюлозного волокна под торговой маркой «Спасибо за заботу о природе».

Производитель «Медлекспром» представил новинки антисептиков и средств для быстрой дезинфекции, концентраты, жидкие мыла, а также моющие и чистящие средства. Научно-производственное предприятие «Флореаль» представило линейку профессиональной и бытовой химии собственного производства. Производители косметики «Бизорюк» и «Matsesta» привезли ассортимент экологичных средств из природных ингредиентов для ухода за лицом и телом.

Презентация на отраслевых выставках — один их эффектных инструментов продвижения промышленной продукции. По итогам 2022 года на организованных ведомством и ФРП края 52 экспозициях свою продукцию представили 303 предприятия. По итогам участия они заключили контракты о поставках на более 4,6 млрд рублей. Это в четыре раза больше, чем годом ранее.

В 2023 году краевые коллективные стенды планируют организовать на 76 отраслевых выставках России и зарубежья. Подробная информация о том, как предприятиям принять льготное участие в таких экспозициях, размещена на сайте Фонда развития промышленности региона.

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