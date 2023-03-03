Более 30 предприятий Кубани примут участие в международной выставке туризма и индустрии гостеприимства

Крупнейший туристический форум страны MITT 2023 пройдет с 16 по 18 марта в Москве.

Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий сообщил, что на стенде курортов Краснодарского края будут представлены свыше 30 предприятий из девяти муниципальных образований.

«На площадке в 150 кв. м разместятся более 30 предприятий индустрии гостеприимства из девяти муниципальных образований. Посетителям представят привлекательные места для круглогодичного отдыха на курортах нашего региона, расскажут о новых возможностях по различным направлениям туризма. Запланирована насыщенная интерактивная программа», — сказал Зарицкий.

В рамках форума делегация Кубани проведет ряд межрегиональных встреч и переговоров с партнерами. Деловая программа выставки включает свыше 15 тематических сессий. Это конференции, презентации, дискуссии, образовательные семинары.

Впервые в финальный день MITT смогут посетить туристы. Им продемонстрируют туристические возможности российских регионов и международных направлений. Свой туристический потенциал раскроют 24 страны и 57 российских регионов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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