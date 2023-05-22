Кубанские предприятия участвуют в международный выставке «Металлообработка-2023»

Выставка «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности «Металлообработка» проходит с 22 по 26 мая в Москве.

Делегацию Краснодарского края возглавил министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько. По его словам, впервые на таком крупном отраслевом событии Кубань представлена объединенным стендом площадью 144 кв. м.

«На этой площадке наши производители демонстрируют всю номенклатуру тяжелых станков, выпускаемых в регионе, металлообрабатывающее и балансировочное оборудование, сварочную проволоку. А также импортозамещающую продукцию в различных отраслях промышленности. Это товары, по производству которых край занимает ведущие позиции на российском рынке», — сказал Дмитрий Хмелько.

В мероприятии участвует Южный завод тяжелого станкостроения. Предприятие представило всю линейку продукции, в том числе станки и технологии по созданию 3D-деталей. На стенде впервые представили вертикальный фрезерный пятикоординатный центр для обработки деталей сложной формы.

На выставке также представили свою продукцию машиностроительный завод «Кубаньжелдормаш» и «ПК Робалс» из Армавира, Абинский ЭлектроМеталлургический завод, производитель «ИНКРО» из Кропоткина.

Стенд Кубани организован при содействии министерства промышленной политики и краевого Фонда развития промышленности. В 2023 году краевые коллективные стенды планируют организовать на 76 отраслевых выставках России и зарубежья. Подробная информация о том, как предприятиям принять участие в таких экспозициях, размещена на сайте Фонда развития промышленности региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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