Кубанские предприниматели представят разработки на выставке электроники в Москве

Международная выставка ExpoElectronica пройдет в столице 16–18 апреля. Участие в ней для кубанских разработчиков организовал краевой Фонд развития инноваций согласно нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Как отметила исполнительный директор Фонда Ольга Лукашева, предпринимателям из Краснодарского края, которые продвигают инновационные проекты, доступно участие в ведущих выставочных мероприятиях страны. Для них оплачивают все организационные расходы.

«Подать заявки могут резиденты Краснодарского края, которые уже реализовали инновационный проект, обладают правами на интеллектуальную собственность. При этом продукт должен быть уже на стадии коммерциализации», — сказала Лукашева.

От Кубани на ExpoElectronica представят платформу для управления и защиты интеллектуальной собственности INTELLEBOX, оригинальную систему видеонаблюдения, многофункциональную автоматику набора воды в бак, а также инженерный набор-конструктор KUBSAT, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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