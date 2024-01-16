Эксперт Муртазин рассказал, как изменились сроки ремонта электроники в России

Ситуация с обслуживанием холодильников и стиральных машин, производители которых покинули российский рынок, оказалась наиболее проблематичной.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, сроки ремонта электроники и бытовой техники в России увеличились, но это касается не всех брендов.

«Главная проблема — это крупная бытовая техника: холодильники, стиральные машины. Есть китайские заменители механических комплектующих, но «мозги», то есть электронные компоненты, стоят крайне дорого», — объяснил эксперт.

Уход части компаний с российского рынка привел к серьезным задержкам сервисного обслуживания — сроки ожидания техники из ремонта могут достигать трех-четырех месяцев. Но несмотря на высокие цены и столь долгий срок, лучшим вариантом остается обращение в сервисные центры, которые ранее официально представляли ушедшие бренды, отметил аналитик.

Также сейчас возникают трудности с ремонтом продукции китайских компаний, недавно появившихся на российском рынке.

«Новые китайские компании не всегда ориентируются на сервис. Поэтому может возникнуть ситуация, что у производителя есть только один сервисный центр, например, в Москве, а в регионе отремонтировать технику невозможно», — рассказал Эльдар Муртазин.

В этом случае эксперт посоветовал перед покупкой зайти на сайт производителя, ознакомиться с числом сервисных центров и партнеров в России, чтобы сделать выводы о степени ремонтопригодности такой техники.

Кроме того, есть целый ряд производителей электроники и бытовой техники, которые давно попали на российский рынок и продолжают предоставлять сервисное обслуживание. В целом ситуацию с ремонтом аналитик назвал достаточно спокойной.

«Есть компании, которые не закрыли сервисные центры в России, и за счет параллельного импорта там все хорошо с комплектующими, есть возможность отремонтировать по всей стране любые аппараты. Сроки ремонта практически не изменились. У многих компаний плюс-минус схожая ситуация», — приводит слова Муртазина радио Sputnik.

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