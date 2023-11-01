Телеведущий Малоземов назвал частую причину переплат за электроэнергию

Скопившаяся накипь в бытовой технике может привести к увеличению расходов на электроэнергию.

На нагревательных элементах чайников, стиральных и посудомоечных машин, а также других бытовых приборов часто появляется накипь. Это может привести к переплатам за электричество до 10-20%, особенно если накипи накопилось много, отметил телеведущий Сергей Малоземов.

«Она служит своего рода шубой, через которую теплу очень сложно пробиться. В таких условиях прибор вынужден работать в усиленном режиме, чтобы прокачать жар через теплоизолирующую оболочку из солей жесткости», — объяснил эксперт.

Кроме того, накипь даже может стать причиной поломки бытовой техники. В таком состоянии приборы работают в усиленном режиме, быстрее изнашиваются и могут выйти из строя из-за перенапряжения.

Для борьбы с накипью Сергей Малоземов посоветовал использовать специализированные средства для очистки нагревательных элементов и не прибегать к народным средствам, чтобы не повредить технику, сообщает радио Sputnik.

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