Кубанские предприниматели получили награды за поддержку бойцов, находящихся в зоне СВО

Предпринимателям из станицы Полтавской Наталье Гаряевой и Вадиму Мотовилову вручиои награды от главного управления военно-политического управления Минобороны РФ.

С начала проведения СВО предприниматели оказывали помощь бойцам — помогали с ремонтом военной техники, снабжением необходимым оборудованием и автодеталями.

Также они организовали и провели в Ростовской области и Краснодарском крае мероприятия «Таланты Великой России Лучшим Войнам Мира». Коллектив посетил пять госпиталей и выступил перед бойцами, которые получили ранения на фронте, сообщает «Юг Times».

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