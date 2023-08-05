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Кубанские предприниматели получили награды за поддержку бойцов, находящихся в зоне СВО

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-predprinimateli-poluchili-nagrady-za-podderzhku-bojtsov-nahodyashhihsya-v-zone-svo
Кубанские предприниматели получили награды за поддержку бойцов, находящихся в зоне СВО
Фото Натальи Гаряевой

Предпринимателям из станицы Полтавской Наталье Гаряевой и Вадиму Мотовилову вручиои награды от главного управления военно-политического управления Минобороны РФ.

С начала проведения СВО предприниматели оказывали помощь бойцам — помогали с ремонтом военной техники, снабжением необходимым оборудованием и автодеталями.

Также они организовали и провели в Ростовской области и Краснодарском крае мероприятия «Таланты Великой России Лучшим Войнам Мира». Коллектив посетил пять госпиталей и выступил перед бойцами, которые получили ранения на фронте, сообщает «Юг Times».

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