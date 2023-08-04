Краснодарский край направил в Херсонскую область медицинское оборудование

Власти Кубани продолжают оказывать новым регионам РФ всестороннюю помощь по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

Краевое министерство здравоохранения направило в Геническую районную больницу гуманитарный груз с лабораторным оборудованием и расходными материалами.

Минздрав Кубани направляет гуманитарную помощь в подшефную Херсонскую область на постоянной основе. В нее входят медицинские изделия, лекарства, одежда, оборудование, средства личной гигиены, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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